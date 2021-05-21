Son dakika haber | ADANA'DA OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Son dakika habere göre ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.