Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

12.02.2021 21:23 | Son Güncelleme: 12.02.2021 21:49

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İmamoğlu- Kozan Karayolu'nda meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 ES 749 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan yaralılardan Fatih Tatıl ve Erkut Sedefoğlu ambulanslarla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemali Altınsoy'un (42) ise hayatını kaybettiği belirlendi. Altınsoy'un cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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