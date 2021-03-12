Son dakika haberi! Adana'da oto galericilere yönelik asayiş uygulaması 6 gözaltı
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Son dakika haberi! Adana'da oto galericilere yönelik asayiş uygulaması 6 gözaltı

12.03.2021 23:08 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:35

Gelen son dakika haberine göre Adana'da oto galericilere yönelik asayiş uygulaması: 6 gözaltıADANA'da Oto Center ve Galericiler Sitesi'nde 82 polis ile yapılan asayiş uygulamasında ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, çelik yelek, döner bıçağı ve kılıçla yakalanan 6 kişi, gözaltına alındı.

Adana'da oto galericilere yönelik asayiş uygulaması: 6 gözaltı

ADANA'da Oto Center ve Galericiler Sitesi'nde 82 polis ile yapılan asayiş uygulamasında ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, çelik yelek, döner bıçağı ve kılıçla yakalanan 6 kişi, gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde asayiş olaylarında artış yaşandığı Oto Center ve Galericiler Sitesi'nde 82 polis ile uygulama yapıldı. Terörle Mücadele (TEM), Özel Harekat, ve Trafik Şube müdürlüklerinin de destek verdiği uygulamada 14 iş yerinde eş zamanlı olarak arama yapıldı. Ekiplerin yaptığı aramada, 2 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız pompalı av tüfeği, silahlara ait mühimmatlar, bir balistik çelek yelek, bir döner bıçağı, bir kılıç ve bir adet kelepçe ele geçirilirken, 6 kişi ise gözaltına alındı. Suç unsurlarıyla yakalanıp, gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberi! Adana'da oto galericilere yönelik asayiş uygulaması 6 gözaltı
Son dakika haberi! Adana'da oto galericilere yönelik asayiş uygulaması 6 gözaltı
Son dakika haberi! Adana'da oto galericilere yönelik asayiş uygulaması 6 gözaltı
Son dakika haberi! Adana'da oto galericilere yönelik asayiş uygulaması 6 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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