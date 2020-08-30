Son dakika haber: Adana'da orman yangını (4)
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Son dakika haber: Adana'da orman yangını (4)

Gelen son dakika haberine göre Adana'nın Karaisalı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, havanın kararması nedeniyle karadan müdahale ediliyor.

30.08.2020 21:42 | Son Güncelleme: 30.08.2020 21:47

Adana'nın Karaisalı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, havanın kararması nedeniyle karadan müdahale ediliyor.

Yerköprü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine ilk etapta Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz ve iş makinesi ile 2 helikopter bölgeye yönlendirildi.

Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye ara verilen yangın, bölgeye sevk edilen 40 arazöz ve iş makineleriyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan iki noktada süren yangına, bölgenin sarp olması nedeniyle ekiplerin zorlukla müdahale ettiği öğrenildi.

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Son dakika haber: Adana'da orman yangını (4)

Kaynak: AA

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