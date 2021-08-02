Son dakika haber | Adana'da orman yangını (3)
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Son dakika haber | Adana'da orman yangını (3)

Son dakika haber | Adana'da orman yangını (3)
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ÖMER ÇELİK: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI; YALAN HABERLER EKİPLERİMİZİN MORALİNİ BOZUYORAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay da yangın bölgesi merkez Çukurova ilçesi Küçükçınar Mahallesi'ne gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

ÖMER ÇELİK: YANGIN KONTROL ALTINA  ALINDI; YALAN HABERLER EKİPLERİMİZİN MORALİNİ BOZUYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay da yangın bölgesi merkez Çukurova ilçesi Küçükçınar Mahallesi'ne gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Burada bir açıklama yapan Ömer Çelik, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışması yapıldığını söyledi. Ömer Çelik,  Türkiye'de birçok noktada yangın olduğunu, orman teşkilatı ve itfaiyenin yaptığı çalışmayla ilgili onlarca yalan haber yapıldığını belirterek, "Bu orman yangınlarını söndürme teknik kapasite, bilgi ve beceri gerektiren bir iş. Biz de onlara engel olmamak için yangın söndükten sonra geliyoruz ve destek vermeye çalışıyoruz. Bütün ekipler canla başla çalışıyor. Devlet milletin devleti, devlet vatandaşının yanında. Kimseye bir zarar gelmemesi için herkes vazife başında. Türkiye'nin her yerinde yangınları izliyoruz. Kulağımız her yerde. Kozan'da, Aladağ'da, Osmaniye'de ve Mersin'de yangınlar çıktı. Çok sayıda yalan haber yayılıyor. Gerek orman teşkilatının yangınlara kapasite gücüyle ilgili, onların mücadelesiyle ilgili. Burada bu mücadeleyi verirken siyasi parti falan yok. Hepimiz milletin emrindeyiz. Ne kadar imkan varsa buraya seferber ediliyor. Bu yalan haberleri yaymak, hele de bu yalan haberleri bazı siyasilerin yayması son derece ayıp oluyor ve bu kahramanca mücadele veren arkadaşlarımızın moralini bozuyor" dedi.

'HEPSİ YALAN'Yangınlardan sonra yanan bölgelerin yapılaşmaya açılacağı iddiaları hakkında da konuşan Ömer Çelik, şunları söyledi: "Bu ormanlar yandıktan sonra yapılaşmaya açılacakmış gibi ifadeler var. Bunların hepsi yalan. Ne için yapılıyor bu mücadele, insanımızın canını korumak için yapılıyor. Yeşil vatanı korumak için yapılıyor. Şu anda bir yandan bu arkadaşlarımız yangın ateşiyle mücadele ederken bir yandan fitne ateşiyle mücadele ediyoruz. Bu yalan haberlerle fitne yayılması, insanımızın arasına nifak sokulması. Elde istihbarat yokken bazı grupların hedef gösterilmesi bu fitne ateşine odun taşımaktır. Yangın ateşini söndürmek için canlarını riske atan bu arkadaşlarımızın bu yaptıkları mücadeleye zarar vermekten başka bir şey olmaz. Çok sayıda arkadaşımız, farklı gruplardan farklı partilerden arkadaşlarımız yangınlara mücadele ediliyor. Zaman  zaman birileri çıkıyor ve genel başkan sıfatı da olsa bu yalanı söylüyor. Bunu yapmamak lazım. Burada canla başla mücadele veriliyor. Bütün bu arazide arkadaşlarımızın en büyük mutlulukları şuradaki evi kurtardıkları için mutlu oluyorlar. Helikopterler halen havada soğutma çalışmaları için mücadele veriyorlar.""KAHROLUYORUZ"Yeşil vatanın korunması için mücadelelerinin sürdüğünü belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Arkadaşlar günlerdir uyumadılar. Her seferinde geliyoruz birkaç dakika içerisinde yangına mücadele ediyorlar. Bu arkadaşların mücadelesi sürerken fitne ateşi çıkartmak olmuyor. Bu köylerde bir kişiye zarar gelse kahroluyoruz. Yeşil vatana zarar gelince de kahroluyoruz. Yeşil vatan yeşil olarak kalsın, buraların inşaata açılması asla söz konusu değil. Yapılan mücadele hem insanımızın hem de diğer canların hayatını korumak için verilen mücadele. Aynı şekilde yangının geniş alanlara yayıldığı bölgelerde arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ederken bütün kurumlar da vatandaşların yanında oluyor. Hepimizin yapması gereken şey bu mücadeleye destek vermektir."


Son dakika haber | Adana'da orman yangını (3)
Son dakika haber | Adana'da orman yangını (3)
Son dakika haber | Adana'da orman yangını (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

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