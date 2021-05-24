Son dakika haber: Adana'da orman yangını (2)

Son dakika haberlerine göre YANGIN 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan, şiddetli rüzgarın etkisiyle bölgede bulunan buğday tarlalarına da sıçrayan orman yangınına, kentteki ekiplerin yanı sıra Mersin ve Osmaniye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.