Son dakika: ADANA'DA ORMAN YANGINI
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Son dakika: ADANA'DA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ADANA'nın Kozan ilçesinde, orman yangını çıktı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Kapıkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan 5 helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve personelin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Son dakika: ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika: ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika: ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika: ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika: ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika: ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika: ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika: ADANA'DA ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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