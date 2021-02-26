Mobilya imalat atölyesinde üzerine kereste yığını devrilen işçi yaşamını yitirdi
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Mobilya imalat atölyesinde üzerine kereste yığını devrilen işçi yaşamını yitirdi

26.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:14

Adana'da mobilya imalat atölyesinde çalışan işçi, üzerine kereste yığınının devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Adana'da mobilya imalat atölyesinde çalışan işçi, üzerine kereste yığınının devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Mobilyacılar Sitesi'nde, bir atölyenin üretim kısmında çalışan Suriyeli Emir Dibo'nun üzerine iş yeri önündeki keresteler devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Dibo'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Mobilya imalat atölyesinde üzerine kereste yığını devrilen işçi yaşamını yitirdi
Mobilya imalat atölyesinde üzerine kereste yığını devrilen işçi yaşamını yitirdi
Mobilya imalat atölyesinde üzerine kereste yığını devrilen işçi yaşamını yitirdi
Mobilya imalat atölyesinde üzerine kereste yığını devrilen işçi yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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