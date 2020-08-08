Son dakika haber | Adana'da mısır hasadı başladı
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Son dakika haber | Adana'da mısır hasadı başladı

Son dakika haberine göre Adana'da mısır hasadı başladıADANA'nın Kozan ilçesinde şubat ayında ekimi yapılan mısırın hasadı başladı.

08.08.2020 17:16 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:22

Adana'da mısır hasadı başladı

ADANA'nın Kozan ilçesinde şubat ayında ekimi yapılan mısırın hasadı başladı. Çukurova bölgesinin verimli topraklarında, tarımın en önemli ürünlerinden olan mısırda hasat başladı. Yaklaşık 100 bin dekarlık alandan 125 bin ton mısır toplanması bekleniyor.

Dönüm başına 1000 ile 1700 kilogram verim beklediklerini belirten Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp, çiftçilere rutubetli biçme yapılmaması uyarısında bulundu. Mısır alım fiyatının 1325 TL olarak açıkladığını kaydeden Çevikalp, "Ayrıca devlet ton başına 60 TL destek veriyor ama taban fiyatı biraz daha yüksek olsa çiftçilerimiz için daha iyi olurdu" dedi.

Çiftçi Yunus Açıkgöz ise, "Mısırımızın hasadına başladık. Ben tarlayı damlama ile suladım. Taban fiyatı beklediğimizin altında geldi. Serbest piyasada 1275 TL olarak alınıyor. Bu sezon çok sıcak gitti, dönüme göre 1500 kilogram bekliyoruz" şeklinde konuştu. 30 yıldır tarlada biçerdöver işi yapan Ali Ateş de "Verim normal, beklediğimize yakın bir verim oluyor. Bizim de girdilerimiz çok fazla, geçen yıl 25 liraya biçiyorduk, bu sene 35 lira. Biçerdöverci arkadaşlardan yangın tüpü bulundurmalarını rica ediyorum" diye konuştu.

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Son dakika haber | Adana'da mısır hasadı başladı

Kaynak: DHA

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