Son dakika haber | ADANA'DA MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN YAPAN TEFECİLİK ŞEBEKESİNE OPERASYON: 18 GÖZALTI KARARI - Haberler
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Son dakika haber | ADANA'DA MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN YAPAN TEFECİLİK ŞEBEKESİNE OPERASYON: 18 GÖZALTI KARARI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Adana'da 165 kişiyi mağdur ederek 5 milyon 300 bin liralık haksız kazanç elde eden tefecilik şebekesine şafak vakti düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (DHA) - Adana'da 165 kişiyi mağdur ederek 5 milyon 300 bin liralık haksız kazanç elde eden tefecilik şebekesine şafak vakti düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 310 bin 800 TL değerinde 9 senet ve fotokopisi, borçlusu belli ancak rakamı boş bırakılmış 18 senet, 73 boş senet, alacak notlarının bulunduğu 3 defter, 3 gram esrar, 2 tapu fotokopisi ele geçirildi. Adana Adli Tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Son dakika haber | ADANA'DA MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN YAPAN TEFECİLİK ŞEBEKESİNE OPERASYON: 18 GÖZALTI KARARI

Son dakika haber | ADANA'DA MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN YAPAN TEFECİLİK ŞEBEKESİNE OPERASYON: 18 GÖZALTI KARARI

Son dakika haber | ADANA'DA MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN YAPAN TEFECİLİK ŞEBEKESİNE OPERASYON: 18 GÖZALTI KARARI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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