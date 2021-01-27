Son dakika haber | Adana'da mezarlıkta erkek cesedi bulundu (2)
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Son dakika haber | Adana'da mezarlıkta erkek cesedi bulundu (2)

27.01.2021 14:54 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:58
Son dakika haber | Adana'da mezarlıkta erkek cesedi bulundu (2)

Bir son dakika haberine göre BABASININ MEZARI BAŞINDA ÖLÜ BULUNDUMerkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda sabah saatlerinde bulunan cesedin, Hidayet A.'ya (26) ait olduğu belirlendi.

BABASININ MEZARI BAŞINDA ÖLÜ BULUNDU

Merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda sabah saatlerinde bulunan cesedin, Hidayet A.'ya (26) ait olduğu belirlendi. Hidayet A.'nın yanında ölü bulunduğu mezarın ise 2006 yılında hayatını kaybeden babası Mehmet A.'ya ait olduğu tespit edildi. İntihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Hidayet A.'nın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucuyla netlik kazanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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