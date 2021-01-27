Son dakika haber | Adana'da mezarlıkta erkek cesedi bulundu (2)

Bir son dakika haberine göre BABASININ MEZARI BAŞINDA ÖLÜ BULUNDUMerkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda sabah saatlerinde bulunan cesedin, Hidayet A.'ya (26) ait olduğu belirlendi.