Son Dakika | Lokomotifin çarptığı kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son Dakika | Lokomotifin çarptığı kişi hayatını kaybetti

29.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:17

Son dakika haberleri: Adana'da tren raylarından karşıya geçmeye çalışan kişi, lokomotifin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Adana'da tren raylarından karşıya geçmeye çalışan kişi, lokomotifin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde tren raylarından karşıya geçmeye çalışan Muzaffer Gül'e (57), makinist Mehmet Emin K. yönetimindeki lokomotif çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Gül'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerine giden Gül'ün yakınları tren hattında gözyaşı döktü.

Polis, makinist Mehmet Emin K'yi ifadesini almak üzere Akıncılar Polis Merkezine götürdü.

Son Dakika | Lokomotifin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Son Dakika | Lokomotifin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Son Dakika | Lokomotifin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Son Dakika | Lokomotifin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Feyza Aktan Guy Ritchie Seren Serengil
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Ömer Ali Şahiner Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Aralık Evlilik Antalya Sakarya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Lokomotifin çarptığı kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 15:17:59. #1.15#
title