Son Dakika | Lokomotifin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Adana'da tren raylarından karşıya geçmeye çalışan kişi, lokomotifin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Adana'da tren raylarından karşıya geçmeye çalışan kişi, lokomotifin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde tren raylarından karşıya geçmeye çalışan Muzaffer Gül'e (57), makinist Mehmet Emin K. yönetimindeki lokomotif çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Gül'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay yerine giden Gül'ün yakınları tren hattında gözyaşı döktü.
Polis, makinist Mehmet Emin K'yi ifadesini almak üzere Akıncılar Polis Merkezine götürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt