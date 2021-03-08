Son dakika haber... Adana'da kumarhaneye dönüştürülen apartman dairesindeki 30 kişiye yasal işlem yapıldı
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Son dakika haber... Adana'da kumarhaneye dönüştürülen apartman dairesindeki 30 kişiye yasal işlem yapıldı

08.03.2021 01:15 | Son Güncelleme: 08.03.2021 01:15
Son dakika haber... Adana'da kumarhaneye dönüştürülen apartman dairesindeki 30 kişiye yasal işlem yapıldı

Son dakika habere göre Adana'da kumarhaneye dönüştürülen apartman dairesinde yakalanan 30 kişiye, kumar oynamak ve oynatmanın yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi.

Adana'da kumarhaneye dönüştürülen apartman dairesinde yakalanan 30 kişiye, kumar oynamak ve oynatmanın yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre polis ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine söz konusu yere baskın düzenledi.

Ekipler, içerideki 30 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan, kumar oynamak ve oynatmaktan para cezası uyguladı.

Kumar oynatılan daire zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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