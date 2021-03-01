Son dakika haber | Adana'da kredi kartı dolandırıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı
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Son dakika haber | Adana'da kredi kartı dolandırıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı

01.03.2021 21:19 | Son Güncelleme: 01.03.2021 21:22
Son dakika haber | Adana'da kredi kartı dolandırıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberi... Adana'da başkasına ait kredi kartı bilgisiyle internetten alışveriş yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da başkasına ait kredi kartı bilgisiyle internetten alışveriş yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir vatandaşın, kredi kartından bilgisi dışında internet üzerinden 2 cep telefonu satın alındığı yönündeki şikayeti üzerine, çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, harcamaların C.K. tarafından yapıldığı belirlendi.

Bunun ardından bazı adreslere düzenlenen operasyonda, C.K'nin de aralarında bulunduğu 5 zanlı yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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