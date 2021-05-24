Köprü korkuluğuna çarpan otomobilde yangın çıktı: 2 yaralı
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Köprü korkuluğuna çarpan otomobilde yangın çıktı: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Adana'da baraj gölü üzerindeki köprünün korkuluğuna çarptıktan sonra yanmaya başlayan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Adana'da baraj gölü üzerindeki köprünün korkuluğuna çarptıktan sonra yanmaya başlayan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü Çatalan Doğu Köprüsü'nde A.K'nin kullandığı 01 C 8807 plakalı otomobil köprü korkuluklarına çarptı. Çarpmanın ardından araçta yangın çıktı.

Otomobilde bulunan H.Ş. kendi imkanlarıyla çıkarken, sürücü A.K, yoldan geçen bir otomobilin şoförü tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralanan H.Ş. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne, vücudunda yanıklar olan A.K ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobildeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Köprü korkuluğuna çarpan otomobilde yangın çıktı: 2 yaralı
Köprü korkuluğuna çarpan otomobilde yangın çıktı: 2 yaralı
Köprü korkuluğuna çarpan otomobilde yangın çıktı: 2 yaralı
Köprü korkuluğuna çarpan otomobilde yangın çıktı: 2 yaralı
Köprü korkuluğuna çarpan otomobilde yangın çıktı: 2 yaralı
Köprü korkuluğuna çarpan otomobilde yangın çıktı: 2 yaralı
Köprü korkuluğuna çarpan otomobilde yangın çıktı: 2 yaralı
Köprü korkuluğuna çarpan otomobilde yangın çıktı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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