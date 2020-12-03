Son dakika haberi | Köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Son dakika haberi | Köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

03.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:48

Son dakika haberleri... Adana'nın Seyhan ilçesinde, köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adnan Kutevu yönetimindeki 01 DZ 997 plakalı otomobil, Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü ayağına çarptı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan sürücü, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Son dakika haberi | Köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberi | Köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberi | Köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberi | Köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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