Son dakika haber... Adana'da kazada otomobilde sıkışan sürücü ile hamile eşi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Son dakika haber... Adana'da kazada otomobilde sıkışan sürücü ile hamile eşi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haber... Adana'da kazada otomobilde sıkışan sürücü ile hamile eşi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Adana'da kaza yaptıkları otomobilde sıkışan hamile kadınla kocası itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Adana'da kaza yaptıkları otomobilde sıkışan hamile kadınla kocası itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Savaş Akkaş'ın kullandığı 01 AHS 162 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü ile hamile olduğu belirtilen eşi Fatma Nur Akkaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Son dakika haber... Adana'da kazada otomobilde sıkışan sürücü ile hamile eşi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haber... Adana'da kazada otomobilde sıkışan sürücü ile hamile eşi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haber... Adana'da kazada otomobilde sıkışan sürücü ile hamile eşi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haber... Adana'da kazada otomobilde sıkışan sürücü ile hamile eşi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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