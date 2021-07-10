Son dakika haber! Adana'da kavgayı ayırmaya giden polise kamyonet çarptı
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Son dakika haber! Adana'da kavgayı ayırmaya giden polise kamyonet çarptı

Son dakika haber! Adana'da kavgayı ayırmaya giden polise kamyonet çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Adana'da iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden polis memuruna kamyonet çarptı.

Adana'da iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden polis memuruna kamyonet çarptı. Polis memuru hastaneye kaldırılırken, olay yerine özel harekat ve çevik kuvvet polisi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13366 sokakta meydana geldi. Sokakta 2 grup arasında kavga çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya müdahale eden polis memuru Okan Işık'a, Rıdvan G. (31) idaresindeki 33 E 3342 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru Işık, yere düşerek yaralandı.

Çarpmanın ardından araçtan inerek kaçan sürücüyü polis ekipleri 2 sokak ileride gözaltına aldı. Yaralı polis memuru olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polisin durumunun tetkiklerden sonra belli olacağı öğrenilirken olay yerine çok sayıda özel harekat ve çevik kuvvet polisi sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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