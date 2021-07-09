Son dakika haber... Adana'da kavgaya müdahale eden polis, kamyonetin çarpmasıyla yaralandı
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Son dakika haber... Adana'da kavgaya müdahale eden polis, kamyonetin çarpmasıyla yaralandı

Son dakika haber... Adana'da kavgaya müdahale eden polis, kamyonetin çarpmasıyla yaralandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kavgaya müdahale sırasında kamyonetin çarpmasıyla yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kavgaya müdahale sırasında kamyonetin çarpmasıyla yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde komşu iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle yaşanan kavga nedeniyle çevredekiler durumu polise bildirdi.

Olay yerine giderek kavga edenlere müdahale eden polis memurlarından O.I, sürücü R.G. yönetimindeki kamyonetin çarpmasıyla yaralandı.

Bölgeden kaçmaya çalışan R.G, olay yerindeki diğer polislerce yakalanıp Dağlıoğlu Şehit Mehmet Ali Aslan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Yaralı polis, çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavga ve meslektaşlarının yaralandığı olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.

Son dakika haber... Adana'da kavgaya müdahale eden polis, kamyonetin çarpmasıyla yaralandı
Son dakika haber... Adana'da kavgaya müdahale eden polis, kamyonetin çarpmasıyla yaralandı
Son dakika haber... Adana'da kavgaya müdahale eden polis, kamyonetin çarpmasıyla yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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