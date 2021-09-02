Son dakika haber... Adana'da kavgada bıçakla yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Adana'da kavgada bıçakla yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haber... Adana'da kavgada bıçakla yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kavgada bıçaklanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kavgada bıçaklanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Doğankent Bahçelievler Mahallesi'nde 23 Ağustos'taki kavgada bıçaklanan Tarık B. (24), Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tarık B'nin cenazesi, yakınları tarafından hastaneden alınarak toprağa verildi.

Bu arada kavgada yaralanan maktulün kardeşi Remzi B. (22), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hakan A. (35) ile Tarık B. arasında 23 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Tarık B. ve kardeşi Remzi B. bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kavganın ardından gözaltına alınan Hakan A. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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