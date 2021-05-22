Son dakika haber | Adana'da kamyonun çarptığı çocuk yaralandı
Son dakika haberi: Adana'da kamyonun çarpması sonrası yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Adana'da kamyonun çarpması sonrası yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.
A.K. yönetimindeki 46 AAS 646 plakalı kamyon, merkez Sarıçam ilçesi Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan H.Ç'ye (15) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, yaralı H.Ç'yi Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı. H.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sürücü A.K, ifadesi alınmak üzere Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney