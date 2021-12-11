Son dakika haber | Adana'da kamyondan düşen işçi öldü
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde odun yüklediği kamyondan düşen işçi hayatını kaybetti.
KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde odun yüklediği kamyondan düşen İşçi hayatını kaybetti.
Kırsal Akdam Mahallesi'nde, odunları kamyona yükleyen Halittin Akbalık (60) aracın üstündeyken dengesini kaybederek düştü.
Akbalık, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İşçinin cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.
AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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