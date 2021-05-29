Son dakika haber! Adana'da kadınlara ve kız çocuklarına cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber! Adana'da kadınlara ve kız çocuklarına cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber! Adana'da kadınlara ve kız çocuklarına cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında, Adana'da kadınları ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli S.K.'nın gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında, Adana'da kadınları ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli S.K.'nın gözaltına alındığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarına da yansıyan iddia ile ilgili firari şüpheli S.K, 29 Mayıs 2021 günü Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştır. Olaya ilişkin soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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