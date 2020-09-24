Son dakika haber | Adana'da kaçakçılık ve sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
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Son dakika haber | Adana'da kaçakçılık ve sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

24.09.2020 09:53 | Son Güncelleme: 24.09.2020 09:57
Son dakika haber | Adana'da kaçakçılık ve sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

Son dakika haberi: Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık ve sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık ve sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı ürünler bulunduğunu ve sahte içki üretildiğini tespit ettiği üç adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda gümrük kaçağı 62 cep telefonu, 850 cep telefonu şarj cihazı, 45 kilogram nargile tütünü, 49 paket sigara ile satışa hazır 400 litre sahte içki ele geçirildi.

Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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