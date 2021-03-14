Kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
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Kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

14.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:43

Adana'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Adana'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen araç ve seyyar tezgahta arama yaptı.

Ekipler, gümrük kaçağı 13 bin 170 paket sigara, 6 bin 200 makaron ve 188 şişe içki ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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