Son dakika haber... Adana'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haber... Adana'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Adana'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 5 milyon 590 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 bin 715 paket sigara, 135 cep telefonu ve 37 bin 708 cinsel ürün ele geçirildi.

Polis ekipleri, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Son dakika haber... Adana'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Adana'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Adana'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Adana'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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