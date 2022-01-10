Son dakika haber! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'ndeki iş yeri ile kargo şubesine bırakılan kolide kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.

Bunun üzerine iş yerinde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 26 cep telefonu, kargodaki kolide de 1824 paket cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Ayrıca Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında durdurulan minibüs ile otobüste yolculara ait valiz ve çantalarda gümrük kaçağı 8 bin 940 paket sigara ile 212 kilogram nargile tütünü bulundu.

Polis ekipleri, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet