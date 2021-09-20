Son dakika haberi... Kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yaptığını belirlediği kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezindeki 8 adrese baskın yapan ekipler, aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 18 materyal, kaçak 1 milyon 630 bin boş makaron, 3 bin 70 paket sigara, 149 cep telefonu, 100 kablosuz kulaklık, 47 elektronik sigara ve 478 elektronik sigara likidi ele geçirdi.

Polis ekipleri tarafından 9 zanlı gözaltına alındı.