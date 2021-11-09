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Son dakika haberleri: Adana'da kaçakçılık operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Adana'da kaçakçılık operasyonu Adana polisinin yaptığı operasyonda bin 560 litre kaçak etil alkol, 3 bin 358 alkol kiti, 3 bin 434 kaçak cinsel ürün, 45 şişe sahte içki ele geçirildi Adana polisinin yaptığı kaçakçılık operasyonunda bin 560 litre etil alkol, 3 bin 358 alkol kiti, 3 bin 434...

ADANA (İHA) - Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana polisinin yaptığı operasyonda bin 560 litre kaçak etil alkol, 3 bin 358 alkol kiti, 3 bin 434 kaçak cinsel ürün, 45 şişe sahte içki ele geçirildi

ADANA - Adana polisinin yaptığı kaçakçılık operasyonunda bin 560 litre etil alkol, 3 bin 358 alkol kiti, 3 bin 434 cinsel ürün, 45 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade ve Karasoku Mahallelerinde kaçak ve sahte ürünlerin olduğunu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine yaptığı baskında bin 560 litre alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol, 3 bin 358 değişik markalarda alkollü içki yapımında kullanılan alkol kiti, 213 litre alkollü içki yapımında kullanılan gliserin, 2 bin 857 paket sigara, 3 bin 434 cinsel ürün, ve 45 şişe sahte içki ele geçirildi.

Polis olayla ilgili 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Son dakika haberleri: Adana'da kaçakçılık operasyonu

Son dakika haberleri: Adana'da kaçakçılık operasyonu

Son dakika haberleri: Adana'da kaçakçılık operasyonu

Son dakika haberleri: Adana'da kaçakçılık operasyonu

Son dakika haberleri: Adana'da kaçakçılık operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Son Dakika Haberleri
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