Son dakika haberi... Adana'da kaçakçılık operasyonu
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Son dakika haberi... Adana'da kaçakçılık operasyonu

23.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:35

Son dakika 3. sayfa haberi: Adana'da kaçakçılık operasyonu Operasyonda 4 bin 400 litre kaçak akaryakıt, bin 830 litre sahte içki, 345 elektronik sigara, 32 kaçak cep telefonu ve 104 şişe sahte içki ele geçirildi Adana polisinin yaptığı operasyonda 4 bin 400 litre kaçak akaryakıt, bin 830 litre sahte içki, 345...

Adana'da kaçakçılık operasyonu

Operasyonda 4 bin 400 litre kaçak akaryakıt, bin 830 litre sahte içki, 345 elektronik sigara, 32 kaçak cep telefonu ve 104 şişe sahte içki ele geçirildi

ADANA - Adana polisinin yaptığı operasyonda 4 bin 400 litre kaçak akaryakıt, bin 830 litre sahte içki, 345 elektronik sigara, 32 kaçak cep telefonu ve 104 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde kaçakçılığı önlemek için operasyon başlattı. Polisin eş zamanlı olarak beş farklı adrese yaptığı operasyonda 4 bin 400 litre kaçak akaryakıt, bin 830 litre sahte içki, 345 elektronik sigara, 32 kaçak cep telefonu ve 104 şişe sahte içki ele geçirildi. Olaylarla ilgili 6 zanlı gözaltına alındı. Polis kaçak ürünlere el koydu.

Son dakika haberi... Adana'da kaçakçılık operasyonu
Son dakika haberi... Adana'da kaçakçılık operasyonu
Son dakika haberi... Adana'da kaçakçılık operasyonu
Son dakika haberi... Adana'da kaçakçılık operasyonu
Son dakika haberi... Adana'da kaçakçılık operasyonu
Son dakika haberi... Adana'da kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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