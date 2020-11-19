Son dakika haber | Adana'da kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haber | Adana'da kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

19.11.2020 09:53 | Son Güncelleme: 19.11.2020 09:56
Son dakika haber | Adana'da kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika gündem haberi: Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda kavanozlara konulmuş 1028 kilogram cinsel içerikli ürün ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda kavanozlara konulmuş 1028 kilogram cinsel içerikli ürün ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki bir kargo firmasına gönderim için bırakılan kutularda arama yaptı.

Kutularda, 1754 kavanoza konulmuş 1028 kilogram kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Polis, kargo firmasına kutuları bıraktığı tespit edilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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