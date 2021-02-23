Son dakika haber: Adana'da kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
23.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:40
Son dakika haberleri: Adana'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki bir adreste kaçak içki üretildiğini tespit etti.
Adreste, 1 ruhsatsız tabanca, 325 litre kaçak alkol, 2 adet alkol üretiminde kullanılan bakır kazan ve 2 damıtma kapağı ele geçirildi.
Ekipler, kaçak içkilerle ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı