Son dakika haber: Adana'da jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Son dakika gündem haberine göre Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, aranan 39 kişi yakalandı.

Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, aranan 39 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 30 Ocak'ta huzur ve güvenin sağlanması, asayiş, terör, kaçakçılık olayları başta olmak üzere suçların önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Denetimlerde, 3 bin 409 kişi sorgulanırken haklarında arama kaydı bulunan 39 şüpheli yakalandı.

Uygulamada, 1918 araçta denetlenirken 20 araç trafikten men edildi, 56 araç hakkında da 36 bin 416 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 42 kişiye de 52 bir 434 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı