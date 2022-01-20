Son dakika haber... Adana'da jandarma ekiplerinin denetiminde 6 kişi yakalandı

Son dakika haber: Adana'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 112 gram esrar ve 420 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 112 gram esrar ve 420 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-17 Ocak'ta uygulama gerçekleştirdi.

Merkez Seyhan, Yüreğir, Aladağ ve Ceyhan ilçelerinde yapılan denetimlerde, 112 gram esrar, 4 gram sentetik uyuşturucu, 420 kilogram kaçak tütün ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.