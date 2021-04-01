Son dakika haber: Adana'da jandarma ekipleri mart ayında 531 kişiyi yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Adana'da jandarma ekipleri mart ayında 531 kişiyi yakaladı

Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Adana'da jandarma ekipleri mart ayında 531 kişiyi yakaladı

Son dakika gündem haberine göre ADANA (AA) Adana'da jandarma ekipleri mart ayında yaptıkları denetimlerde 531 kişiyi yakaladı.

ADANA (AA) Adana'da jandarma ekipleri mart ayında yaptıkları denetimlerde 531 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş, terör ve kaçakçılık olayları olmak üzere suçların önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik mart ayında tedbir alındı.

Ekipler asayiş uygulamalarında 128 bin 113 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı, sorgulamalar sonucu 531 kişi yakalandı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 3 ton 696 kilogram esrar, 30 kök keneviri, 30 gram eroin ve 61 gram ele geçirildi, bu olaylara karışan 62 kişi gözaltına alındı, 13'ü tutuklandı.

Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan uygulamalarında 25 olayda 29 şüpheli yakalanırken 6 şüpheliye 22 bin 529 TL para cezası uygulandı.

Ekipler, Kovid-19 denetimlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 69, sosyal mesafe kuralına uymayan 16 ve maske takmayan 18 kişiye toplam 310 bin 340 TL para cezası yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Ali İhsan Su Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Burcu Biricik İbrahim Çelikkol Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Adana'da jandarma ekipleri mart ayında 531 kişiyi yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 20:13:53. #1.16#
title