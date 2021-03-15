Son dakika haber: Adana'da jandarma ekipleri huzur ve güven uygulaması yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Adana'da jandarma ekipleri huzur ve güven uygulaması yaptı

15.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:41
Son dakika haber: Adana'da jandarma ekipleri huzur ve güven uygulaması yaptı

Son dakika haberi: Adana İl Jandarma Komutanlığınca 12-14 Mart'ta 10 bin 322 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, aranan 24 kişi yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca 12-14 Mart'ta 10 bin 322 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, aranan 24 kişi yakalandı.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, asayiş, terör ve kaçakçılık olayları olmak üzere suçların önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin denetlenmesi maksadıyla sorumluluk bölgesinde huzur ve güven uygulaması yaptı.

Uygulamalarda 10 bin 322 kişinin GBT kontrolü yapılırken çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı. Ekipler, 288 gram esrar, 5 uyuşturucu hap ile suça konu olabilecek çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Trafik denetimlerinde 16 bin 683 aracın kontrolü yapıldı, 265 sürücüye ceza yazıldı, 87 araç trafikten men edildi.

Ekipler, ayrıca sokağa çıkma ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar ile maske takmayan 32 kişiye toplam 65 bin 819 TL para cezası yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Pervin Buldan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Deniz Çakır Birol Güven Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Mesut Özil Aykut Kocaman Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Adana'da jandarma ekipleri huzur ve güven uygulaması yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 16:41:44. #1.16#
title