Son dakika haber: Adana'da jandarma denetimlerinde aranan 132 zanlı yakalandı

Son dakika habere göre Adana'da, jandarma ekiplerinin Kurban Bayramı tatilinde yaptığı denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 132 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, jandarma ekiplerinin Kurban Bayramı tatilinde yaptığı denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 132 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, asayiş, terör ve kaçakçılık olayları olmak üzere suçların önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması için 15-21 Temmuz'da denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 44 bin 756 kişinin Genel Bilgi Taramasını (GBT) yapan ekipler, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 132 şüpheliyi yakaladı.

Uyuşturucu operasyonlarında ise 1 kilogram kubar esrar, 237 kök Hint keneviri, 15 uyuşturucu hap, 42 gram metamfetamin, 20 gram bonzai ile bir miktar toz esrar ele geçirildi, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Roma dönemine ait 1 kitabe, çeşitli dönemlere ait 38 sikke, 5 mızrak ucu, 2 taş eser ve 2 yüzük ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Silah mühimmat kaçakçılığına yönelik uygulamalarda ise ekipler 2 ruhsatsız tabanca ve 1 şarjör ile 3 av tüfeği ele geçirdi, bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde de 68 bin 839 aracın kontrolü yapıldı, bin 592 sürücüye cezai işlem uygulandı, 296 araç trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız