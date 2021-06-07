İş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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İş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şakirpaşa Caddesi üzerinde bulunan oto tamirci dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde bölgeye itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen bir kişi de kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

İş yerinde çıkan yangın söndürüldü
İş yerinde çıkan yangın söndürüldü
İş yerinde çıkan yangın söndürüldü
İş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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