Son dakika haber! Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika habere göre Adana'nın Seyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Turhan Cemal Beriker Bulvarında Habib T'nin kullandığı 80 AAN 498 plakalı otomobil ile Rıfat B. kontrolündeki 01 EVJ 31 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan sürücü Rıfat B, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince tedavisi ayakta yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney