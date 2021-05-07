Son dakika haber! Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber! Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika haber! Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Adana'nın Seyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Turhan Cemal Beriker Bulvarında Habib T'nin kullandığı 80 AAN 498 plakalı otomobil ile Rıfat B. kontrolündeki 01 EVJ 31 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan sürücü Rıfat B, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince tedavisi ayakta yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Burak Sergen Serdar Ortaç Hakan Sabancı
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Burak Yılmaz Bülent Uygun Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 15:40:18. #1.15#

title