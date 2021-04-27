Son dakika haber | Adana'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Adana'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Son dakika haber | Adana'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Adana'nın Kozan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Remzi Oğuz Arık Bulvarı'nda ehliyetsiz sürücü A.T.A. (17) yönetimindeki 01 ABD 746 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyir halinde olan Fahrettin K'nin (77) kullandığı 01 JZ 247 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

Ablasının cenazesine giderken yaptığı kazada karısını kaybetti
Ablasının cenazesine giderken yaptığı kazada karısını kaybetti
15 yaşındaki kızla evlenmek için mahalleyi savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada
15 yaşındaki kızla evlenmek için mahalleyi savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada
Arkadaşının kocası tarafından önce darbedildi, ardından odaya kilitlenip yakılmaya çalışıldı
Arkadaşının kocası tarafından önce darbedildi, ardından odaya kilitlenip yakılmaya çalışıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Engin Altay Ersin Tatar
Magazin Hadise Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Ömer Ali Mesut Özil Aykut Kocaman Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Adana'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 17:34:15. #1.15#

title