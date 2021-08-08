Son dakika haber... Adana'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavgada yakalanan iki şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber... Adana'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavgada yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Adana'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavgada yakalanan iki şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Dadaloğlu Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin önünde, 5 Ağustos'ta iki ailenin bireyleri arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlılar Doğan M. ve Yusuf M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yüreğir ilçesindeki özel bir hastanenin önünde, 5 Ağustos'ta, husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan silahlı kavgada Ahmet Ç. ve oğlu Hikmet Ç. yaralanmış, şüpheli Doğan M. ve Yusuf M. polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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