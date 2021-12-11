Son dakika haber! Adana'da halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye götürdü - Haberler
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Son dakika haber! Adana'da halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye götürdü

Son dakika haber! Adana'da halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye götürdü
AA / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Adana'da halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye ulaştırdı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye ulaştırdı.

Seyhan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı şehir içi hattında yolculuk yapan kadın fenalaştı.

Durumu fark eden diğer yolcular, durumu şoför Murat Türkeşoğlu'na bildirdi.

Türkeşoğlu, otobüsü içinde diğer yolcularla Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü.

Hastaneye teslim edilen kadın, tedaviye alındı.

Olay otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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AA / Bekir Ömer Fansa - Son Dakika Haberleri

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