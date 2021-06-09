Son dakika haber: Adana'da güven uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber: Adana'da güven uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: Adana'da güven uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Adana'nın Karataş ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamasında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Karataş ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamasında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüzbaşı Mahallesi'nde huzur ve güven uygulaması yaptı.

Uygulamada, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler, yakalanan av tüfekleri ve uyuşturucu ile ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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