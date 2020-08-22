Son dakika haber... Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın - 1
Son dakika gelişmesine göre ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
22.08.2020 03:58 | Son Güncelleme: 22.08.2020 04:01
ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler tüm fabrikayı sararken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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Kaynak: DHA