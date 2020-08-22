Son dakika haber! Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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Son dakika haber! Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Bir son dakika haberine göre Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Son dakika haber! Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
22.08.2020 04:11 | Son Güncelleme: 22.08.2020 04:30

Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İçinde kimsenin olmadığı öğrenilen fabrika civarında, polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

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Kaynak: AA

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