Son dakika haber! Adana'da firari hükümlülere yönelik şafak operasyonu düzenlendi
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Son dakika haber! Adana'da firari hükümlülere yönelik şafak operasyonu düzenlendi

Son dakika haber! Adana'da firari hükümlülere yönelik şafak operasyonu düzenlendi
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 33 kişi yakalandı.

Adana'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 33 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 90 adrese şafak vakti baskın düzenleyen ekipler, 33 kişiyi yakaladı.

Hükümlüler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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