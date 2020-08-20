Son dakika haber: Adana'da FETÖ şüphelisi 3 eski polisin 15 yıla kadar hapsi istendi
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Son dakika haber: Adana'da FETÖ şüphelisi 3 eski polisin 15 yıla kadar hapsi istendi

Son dakika haberleri... Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "mahrem imamları"yla irtibat halinde bulundukları öne sürülen 3 eski polis hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Son dakika haber: Adana'da FETÖ şüphelisi 3 eski polisin 15 yıla kadar hapsi istendi
20.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:51

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "mahrem imamları"yla irtibat halinde bulundukları öne sürülen 3 eski polis hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Meslekten ihraç edilen tutuksuz şüpheliler T.E, Y.A. ve Ö.B. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelilerin incelenen HTS kayıtlarında örgüt üyeliği suçundan adli işlem yapılmış birçok kişiyle yoğun telefon görüşmesi tespit edildiği belirtildi.

Zanlılarla ilgili veri inceleme raporuna da yer verilen iddianamede, şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadelerinde, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen eski 3 polisin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Kaynak: AA

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