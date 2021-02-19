Son dakika haber... Adana'da FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen zanlı yakalandı
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Son dakika haber... Adana'da FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen zanlı yakalandı

19.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:04
Son dakika haber... Adana'da FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen zanlı yakalandı

Bir son dakika haberine göre Adana'da jandarma ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen şüpheliyi yakaladı.

Adana'da jandarma ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PYD üyesi olduğu ileri sürülen bir kişinin Kozan ilçesi Örendere Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirledi.

Ekipler, adrese düzenlediği operasyonla zanlıyı yakaladı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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