Adana'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı Adana'da terör örgütü FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemlerinden olan Ankesör/Büfe ile ardışık aramalar yaptığı belirlenen kişiler şafak operasyonuyla yakalandı Adana'da terör örgütü FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik...

Adana'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemlerinden olan Ankesör/Büfe ile ardışık aramalar yaptığı belirlenen kişiler şafak operasyonuyla yakalandı

ADANA - Adana'da terör örgütü FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Terör örgütü FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemlerinden olan Ankesör/Büfe ile ardışık aramalar yaptığı tespit edilen şüpheliler yapılan operasyonla yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonu başlattı. Eş zamanlı yapılan baskınlar neticesinde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin, örgüt adına faaliyet yürüten mahrem imamları ile gizli haberleşme yöntemlerinden olan Ankesör/Büfe ile ardışık aramalar yaptığı, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri öğrenildi.

Adana'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı
Adana'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı
Adana'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı
Adana'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye

Semih Terzi'nin oğlu, zayıf not almasına rağmen dersleri geçiyormuş
Semih Terzi'nin oğlu, zayıf not almasına rağmen dersleri geçiyormuş
15 yaşındaki çocuk, ekmek kuyruğunda başlayan kavgada 13 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü
15 yaşındaki çocuk, ekmek kuyruğunda başlayan kavgada 13 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu 2 genç kız kardeş öldü
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu 2 genç kız kardeş öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Yaşar Güler Ziya Selçuk Mansur Yavaş Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Şevket Çoruh Ferhan Şensoy Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Max Meyer Ozan Tufan Lionel Messi Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Adana'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 08:10:47. #1.16#

title