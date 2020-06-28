Son dakika haber... Adana'da fabrika yangını (7) Son dakika güncel haberi: Yangın çıkan fabrika Fabrikadan yükselen dumanlar ve alevler Yangına karadan müdahale edilmesi Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor ADANA -(AA)- Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) nişasta fabrikasında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın çıkan fabrika Fabrikadan yükselen dumanlar ve alevler Yangına karadan müdahale edilmesi Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor ADANA -(AA)- Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) nişasta fabrikasında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki nişasta fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, fabrikanın büyük bölümünü saran alevlere karadan ve helikopterle müdahale ediyor. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Kaynak: AA